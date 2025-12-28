Müjdeyi duyurdular: Doğal gaz ve elektrik kararı!

Havaların soğuması ile birlikte vatandaşlar kombilerin vanasını açarken, hükümet uyguladığı politikalarla vatandaşın faturasını düşük tutmaya çalışıyor. Bu sebepten ötürü, edinilen bilgilere göre, ocak ayında elektrik ve doğal gazda zam yapılmayacak. Son iki yılda doğal gaz ve elektrik faturalarına 1 trilyon TL destekte bulunulurken, şu an hala doğal gazda sübvansiyon yüzde 60 olarak uygulanıyor. Yani 100 liralık doğal gaz faturasının 60 lirasını devlet ödüyor.