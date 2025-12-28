  • İSTANBUL
Müjdeyi duyurdular: Doğal gaz ve elektrik kararı!

Müjdeyi duyurdular: Doğal gaz ve elektrik kararı!

Türkiye'de Ocak ayından itibaren doğal gaz ve elektrik faturalarına zam yepılmayacak.

Havaların soğuması ile birlikte vatandaşlar kombilerin vanasını açarken, hükümet uyguladığı politikalarla vatandaşın faturasını düşük tutmaya çalışıyor. Bu sebepten ötürü, edinilen bilgilere göre, ocak ayında elektrik ve doğal gazda zam yapılmayacak. Son iki yılda doğal gaz ve elektrik faturalarına 1 trilyon TL destekte bulunulurken, şu an hala doğal gazda sübvansiyon yüzde 60 olarak uygulanıyor. Yani 100 liralık doğal gaz faturasının 60 lirasını devlet ödüyor.

TÜKETİMİN ESAS ALINACAĞI VE ÖRNEĞİN ERZURUM İLE İSTANBUL'UN BİR TUTULMAYACAĞI KADEME SİSTEMİ 2027'YE KALDI Elektrikte olduğu gibi doğal gazda da yüksek tüketimi olanların destek dışına çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Bu yıl geçileceği açıklanan kademe sistemi önümüzdeki yıla yetiştirilecek. Yeni modelde, her ilin kış aylarında yaptığı aylık doğal gaz tüketimi ortalamaları esas alınacak. Yani, Erzurum'la İstanbul bir olmayacak.

Örneğin, Erzurum'da kışın çetin geçmesi nedeniyle tüketim fazla olduğu için belirlenecek metreküp sınırı da yüksek olacak. Her il için konulacak metreküp sınırını geçen haneler sübvansiyondan daha az yararlanacak ve daha fazla fatura ödeyecek.

Geçtiğimiz ocak ayında Marmara Bölgesi'ndeki haneler aylık 155 metreküp, Ege ve İç Anadolu 180 metreküp, Karadeniz 175 metreküp, Güney Doğu Anadolu 195 metreküp, Doğu Anadolu 235 metreküp doğal gaz tüketmişti./ kaynak: Sabah

