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Spor Dursun Özbek'ten Ali Koç'a zeytin dalı
Spor

Dursun Özbek'ten Ali Koç'a zeytin dalı

Yeniakit Publisher
2023-06-01 21:28:00 -
Dursun Özbek'ten Ali Koç'a zeytin dalı

Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Dursun Özbek, Ali Koç'u davet etti.

Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, bu hafta derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Dev derbiye şampiyon unvanıyla çıkacak olan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten yemek hamlesi geldi.

TRT Spor'un haberine göre Dursun Özbek, Ali Koç'a davette bulundu.

Derbi öncesi tüm Fenerbahçe yönetimi, NEF Stadı'ndaki başkanlık locasında yemek organizasyonuna davet edildi.

Fenerbahçe cephesinin davete vereceği cevap ise merak konusu.
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Galatasaray ile Fenerbahçe, 4 Haziran Pazar günü saat 19:00'da NEF Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

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