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Spor Dursun Özbek: Taraftarları sevince boğacağız
Spor

Dursun Özbek: Taraftarları sevince boğacağız

Yeniakit Publisher
2024-05-22 23:25:00 -
Dursun Özbek: Taraftarları sevince boğacağız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Taraftarları, pazar günü akşam itibariyle burada sevince boğacağız." dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün resmi sitesinden açıklamalarda bulundu.

Özbek, "Türkçeye yerleşmiş bir söz var; "mayıslar bizimdir." Bu boşuna söylenmedi. 2000 yılından beri, hep "mayıslar bizimdir" diyoruz. 2006'da Adnan Başkan'ın söylediği 20.45 mottosu var. Bunlar önemli şeyler, Türkçe lügata yerleşmiş. Mayıs ayı deyince Galatasaray akla geliyor. Mayıslar her zaman bizim olduğu gibi bu sene de bizim olacak. 2023'te, 23. şampiyonluk, 2024'te, 24. şampiyonluk. Herkes bayrakları çıkarsın, hazırlasın. Pazar akşamı inşallah bütün Galatasaraylıları sevince boğacağız. Son derece hazır ve motiveyiz. Yaptığımız etkinlerin hepsinden vazgeçtik. Tüm vaktimizi teknik heyetimizle, oyuncu arkadaşlarımızla geçiriyoruz. Onun için Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu ve mayısların da Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu bu sefer de kanıtlayacağız. Taraftarları, pazar günü akşam itibariyle burada sevince boğacağız. Şampiyonluğumuzu bütün taraftarlarımızla beraber, coşku içinde, sevinç içinde, Galatasaray'a yakışır şekilde kutlayacağız. Bütün taraftarlarıma buradan selam gönderiyorum, hiç merak etmesinler, biz buradayız, şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

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