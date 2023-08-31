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Spor Dursun Özbek: Şampiyonlar Ligi'nin o efsane müziğini dinleteceğiz
Spor

Dursun Özbek: Şampiyonlar Ligi'nin o efsane müziğini dinleteceğiz

Yeniakit Publisher
2023-08-31 22:52:00 -
Dursun Özbek: Şampiyonlar Ligi'nin o efsane müziğini dinleteceğiz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi kuralarına ilişkin yaptığı açıklamada, beklediği bir sonucun çıktığını belirterek, 'Cumhuriyet'in 100. yılında Türk futbolseverlere Şampiyonlar Ligi'nin o efsane müziğini dinleteceğiz.' dedi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşti. Zorlu bir gruba düşen sarı-kırmızılıların kurasını başkan Dursun Özbek değerlendirdi. Özbek, hayal ettiği bir gruba düştüklerini söyledi.

"Güzel sonuçlar alacağız"

Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Ben önümüzdeki maçlarda Galatasaray'ın kendine yakışır şekilde Türkiye'yi temsil edeceğinden ve en güzel sonuçları alacağından eminim. Hem Galatasaray hem Türkiye'ye bu kura hayırlı olsun. Taraftarlarımızı, 50 bin kişiyi Rams Stadyumumuza bekliyorum. Hayal ettiğim gruplardan bir tanesi çıktı." dedi.

"Şampiyonlar Ligi'nin efsane müziğini dinleteceğiz"

Dursun Özbek ayrıca, "Burası şampiyonların arenası. Ülkelerin şampiyonları burada. Cumhuriyet'in 100. yılında Türk futbolseverlere Şampiyonlar Ligi'nin o efsane müziğini dinleteceğiz. Güzel maçlar olacağına inanıyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üstünden çıkan bir yıldızın da İstanbul'un üzerinden çıkması hasebiyle burada Türkiye'yi gururla temsil ediyoruz. Futbolun tüm güzelliklerini burada gördük." ifadelerini kullandı.

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