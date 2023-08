Dursun Özbek: "Atilla Karaoğlan, Galatasaray’ı doğramak için elinden geleni yaptı"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan’ın yönetimine tepki göstererek, “İnsanlara güzel futbol göstermek için elimizden geleni yapıyoruz her türlü zorluğa ve maliyete katlanarak insanlara bu zevki vermek istiyoruz. Böyle bir hakem çıkıyor kendini yere atana faul çalıyor. İnce ince Galatasaray'ı doğramak için elinden geleni yaptı. Bir görev bundan daha güzel yapılamaz. Atilla Karaoğlan'ı tebrik ediyorum" dedi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında sahasında karşılaştığı Trabzonspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trabzonspor maçındaki hakem yönetimine tepki gösteren Başkan Özbek, “50 senedir bütün maçlara gidiyorum. Böyle bir hakem faciasının yaşandığın hiç görmedim. Türk futbolunun selameti ve geleceği için bu maçı dikkatle izleyin. Başka türlü bu işle başa çıkmak mümkün değil. Trezeguet, Boey'e dirsek atıyor, ne hakem ne VAR farkında. Denswil, Mertens'e tekme attı; çorabı yırtıldı, çok net gözüküyor. Atak yapıyoruz, atağı kesip lehimize faul veriyor. 21 tane faul yapmışız, 7 tane Trabzonspor'a çalmış. Muslera ceza sahası içinde hakeme geliyor, sarı kart veriyor. Belli ki daha sezonun başında birileri işi sıkı tutuyor. Buraya dünya kadar yıldız futbolcu getiriyoruz. İnsanlara güzel futbol göstermek için elimizden geleni yapıyoruz her türlü zorluğa ve maliyete katlanarak insanlara bu zevki vermek istiyoruz. Böyle bir hakem çıkıyor kendini yere atana faul çalıyor. İnce ince Galatasaray'ı doğramak için elinden geleni yaptı. Bir görev bundan daha güzel yapılamaz. Atilla Karaoğlan'ı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“TFF’ye ve MHK’ya sesleniyorum; açın maçı defalarca izleyin”

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’na Trabzonspor maçı ile ilgili çağrıda bulunan Başkan Özbek, “Sezonun daha ikinci maçını oynuyoruz. Her şeye rağmen ne yaparlarsa yapsınlar Galatasaray'ın hedefi belli. Galatasaray'ı bu hedefinden kimse çeviremez. Hakemleri de yeneceksin seviyesine geldik. TFF'ye ve MHK'ye sesleniyorum. Açın maçı defalarca izleyin. Bu sistemle bu şekilde memnunsanız yorum yapın, bir cevap verin. Zorlu bir maç, Trabzonspor bizim kardeş kulüplerimizden biri. Ertuğrul başkan buradaydı, görüştük, konuştuk. Başarılar diledik birbirimize ve maça çıktık” ifadelerini kullandı.

“İki takım sahada hazırken hakem 5 dakika bekledi”

Hakemin sahaya geç geldiğini ifade eden Dursun Özbek, “Anlattığım pozisyonlara bakın ve yorum yapın. Bu tip davranışlardan, bu hareketlerden yorulduk. İlk defa bir maçta iki takım sahasında hazırken 5 dakika hakem bekledi. O arada ne oldu. Niye o kadar geç kaldınız? Aranızda iki takım sahaya çıkmış hakemi bekliyorlar, böyle bir sahne gördünüz mü” değerlendirmesini yaptı.

“Galatasaray’ın lehine olanı çal aleyhine olanı çalma’ diye bir şey savunmuyoruz”

Dursun Özbek, yalnızca Galatasaray aleyhinde yapılan hataları dile getirmediğini ifade ederek, “Biz Galatasaray'ın lehine olanı çal aleyhine olanı çalma diye bir şeyi savunmuyoruz. Çalmadıysa orada da hata yapmıştır. Kötü yönetimi sadece Galatasaray'ın aleyhine yapılanları zikretmek istemiyorum. Trabzonspor aleyhine yapılıyorsa o da bir hata” diye konuştu.

“Federasyon Atilla Karaoğlan’a ne yapacak”

Başkan Özbek, Trabzonspor maçındaki pozisyonların benzerine verilen kararları takip edeceklerini dile getirerek, “Çok iyi bir takımımız var. Avrupa'da ve ligde mücadele ediyoruz. Bu maçı galip bitirdik fakat öyle olaylar ve anlar... Bunun da takipçisi olacağız. Bakalım bundan sonra birisi dirsek attığında penaltı çalacaklar mı? Mertens'e tekme atılıyor ceza sahası içinde penaltı veriliyor mu verilmiyor mu takipçisi olacağız. Bu iş giderek köpürmeye, büyümeye namzet. Hiç öyle bir şey istemiyoruz. Atilla Karaoğlan'a federasyon ne yapacak” ifadelerine yer verdi.

“Bunları hiçbir takım için istemem”

Dursun Özbek, hiçbir takımın hakem kararlarından dolayı mağdur olmasını istemediğini vurgulayarak, “Muhteşem bir takım kuruyoruz Türk futbolsevere iyi futbol seyrettirmek için her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Galip geldim diye bunları söylememin sebebi hakemin kötü yönetimi. Bundan sonra düzelmesi için kendimi ifade etmek istedim. Bunları hiçbir takım için istemem. Söylediklerimiz haksızsa çıkın başkan haksız deyin. Federasyon bundan alınganlık gösterip ceza vermeye kalkarsa kendi tercihleri olur” ifadelerini kullandı.