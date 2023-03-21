Dursun Özbek açtı ağzını yumdu gözünü! Çok konuşulacak bomba açıklamalar!

Galatasaray Kulübü başkanı Dursun Özbek Süper Lig'deki tartışılan hakem kararlarının ardından düzenlediği basın toplantısında MHK'yi ve başkanı Lale Orta'yı hedef aldı.

Galatasaray Spor Kulübü, Süper Lig'de artan hakem tartışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Dursun Özbek'in gündeminde hakem hataları, hedefinde ise Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta ve Türkiye Futbol Federasyonu vardı.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI:

"Son günlerdeki gelişmeler yüzünden bu basın toplantısını yapma kararı aldık. Kasımpaşa maçında Zaniolo'ya yapılan hareket ve sonrasındaki gelişmeler, yorumlar, bütün bir sezona ışık tutmaktadır. MHK Başkanı Lale Orta, hakem yorumcularına baskı yapmıştır."

TFF'den kimse yorum yapmamış ve sessiz kalmışlardır. Demek Sayın Lale Orta'nın yanı sıra TFF de aynı fikirdedir. Sayın Lale Orta, onların sözcülüğüne soyunmuştur. Büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyiz. Olayı Konya'da öğrendim, bunun inanılmaz bir şey olduğumu ve gerçek olmadığını düşündük. MHK'nın görev ve yetkileri bellidir. Görevleri arasında yayıncı kuruluşa veya herhangi bir basın kuruluşuna müdahale etmek yoktur.

"İSTEDİĞİ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKARIYORLAR"

"Ayrıca Yönetim Kurulu kararı olmadan, VAR videosu dışarıya çıkarılmıştır. Demek ki gösterilmeyen veya gösterilmesi gereken görüntüler var. MHK Başkanı istediği gibi karar veriyor, istediği görüntüleri ekrana getiriyor."

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"HEM SAVCI, HEM HAKİM OLAMAZSINIZ"

Bir kişi hem savcı, hem de hakim olamaz. Sayın MHK Başkanı, hem savcı, hem de hakim olma rolüne soyunmuştur. Bunu kabul etmiyoruz. Yayıncı kuruluşa 300 sayfa müracaatla gittik, haklarımızı savunmaya çalıştık. Sezonun başından beri bize yapılan haksızlıkların sebebi daha iyi anlaşılıyor. Demek bazı görüntüler yayınlanabilir, bazılarının ise yayınlanmaması lazım! Bunun inisiyatifi de MHK Başkanı'nda!

"Deliller herkese açık olmalı, herkes hakkını arama mecburiyetindedir. Biz hatalarımızı kabul etmek yerine, durumu normalleştirmeye çalışarak, daha büyük hataların yolunu açar, kuralsızlığı tanımışız oluruz. Adaletten vazgeçerseniz, tarafsızlığınıza kaybedersiniz. MHK en tarafsız olması gereken kurumlardan biridir. Bu kurumun başkanı arka kapıdan bulduğu çözümlerle, gizli telefon konuşmalarıyla değil, adaletiyle hepimize örnek olması gerekir. Sayın Lale Orta'nın müdahale ettiği TV programıyla ilgili bir görevli arkadaşımız istifa etti. Sayın Lale Orta ise EYT'den istifa ettiğini söyledi."

İstifa kararı, o programla aynı ana gelmiş! Birilerinin aklıyla alay etmeye kalkmayın. Lale Orta'ya inanıyorduk ama durum tam tersini gösteriyor. Kimse bunun acemice bir hata olduğunu söyleyemez! TFF neden hala sessizliğini kuruyor. Tüm ülkenin hem fikir olduğu yanlışlıkla ilgili TFF neden susuyor? Neden ve kimden çekiniyorsunuz?

"LALE ORTA'YA İNANIYORDUK"

Lale Orta'ya inanıyorduk ama durum tam tersini gösteriyor. Kimse bunun acemice bir hata olduğunu söyleyemez! TFF neden hala sessizliğini kuruyor. Tüm ülkenin hem fikir olduğu yanlışlıkla ilgili TFF neden susuyor? Neden ve kimden çekiniyorsunuz?

Bütün bir sezona ışık tutacak olayda herkes susuyor. Sayın Lale Orta, TFF'nin sözcülüğünü yapıyor ve olaylara açıklama getirmek zorunda kalıyor. Sayın Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu arkadaşları; neden çekiniyorsunuz? Adalet herkes için var. Adaleti herkes için sağlayamazsak, işte böyle birileri adaleti kendi için düzenlemeye kalkar. Tuz koktu!

"ANLAŞILMASI ZOR"

Bu plan için detaylı bir şekilde çalışılıyor! Leo Dubois'e yapılan pozisyonda kırmızı verilmiyor, faulü yapan da kırmızı olduğunu söylüyor. Hakemler ve VAR görmüyor. Rakibimizin maçında da aynı hareket yapılıyor ama gereken kart gösterilmiyor. Anlaşılması zor, garip görüntüler var. Hakem elini kırmızıya götürüp, birden vazgeçiyor. kaldı ki bu hakem, bir Galatasaray maçında rakip takım formasıyla maç seyretti! Böyle bir şeye nasıl müsaade edilir. Bu konu daha önce TFF ile yaptığımız toplantılarda gündeme geldi.

TFF, bizi hakemlerin bir algoritma ile atandığına ikna etmeye çalıştılar. Rakibimizin maçındaki hakemin, Galatasaray'ı sevmediği ve rakip takım taraftarı olduğunu ortadayken, bu hakemi şampiyonluğu ilgilendiren maçta rakip takımın maçına veriyorsunuz! Bunu algoritmaya yazarken unuttunuz mu?

"KİM MÜDAHALE ETTİ DE HAKEMİN KARARI DEĞİŞTİ"

Kırmızı kart gösterilmesi gereken pozisyonda, hakemin hareketi de o yönde... Kim müdahale ediyor ve hakemin hareketi değişiyor? Yan hakemim mi, VAR mı? Kimse anlamış değil. Milot Rashica'ya yapılan hareketin aynısı Konya'da penaltı değil ama Alanya'da penaltı. Sivas maçındaki pozisyonu dillerine dolamışlar, oradan mağduriyet çıkarma peşindeler! Gol yedik ama o maçı kazandığımızı herkes unutmuş! Kimse bu kırmızı kartı konuşmasın istiyorlar.

Sahada maç oynanıyor, devre arasında açıklama yapılıyor! Maçı sahada kazanacağını iddia eden bir kulüp, neden devrede açıklama yapıyor? Baskı oluşturmak için açıklama yapıyorlar. 'Bizi sistem dışına itmek istiyorlar' diyorlar. Ama amaç kendi lehlerine yapılan hataların üstünü kapamak. Avrupa kupalarında maç bitiyor, hocaları Türk futbolunun değerini iki paralık etmek için demeç veriyor. Ülkemizin itibarını yok etmeye çalışıyor. herkes suskun, herkes dilini yutmuş! Kimse konuyla ilgili yorum yapmıyor!

"FATİH HOCA 3 MAÇ ALMIŞTI"

Fatih Hoca, Schalke maçından önce yorum yaptı diye 3 maç ceza aldı! Bunu herkese hatırlatıyorum.

Fenerbahçe'nin Sevilla mücadelesinin ardından sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus'un "Maçların sahada kazanılması gerekiyor, masada değil." açıklaması hakkında de eleştirler de bulunan Özbek, konuyla ilgili şunları ifade etti:

"Avrupa Ligi'nde maç bitiyor, hocaları (Jorge Jesus) uluslararası basının önünde Türk futbolunun değerini iki paralık etmek için demeç veriyor. Hep beraber Türk futbolunun marka değerini yukarıya çekmek için çabaladığımız bir dönemde böyle mi olur? Herkes suskun, herkes dilini yutmuş vaziyette. Kimse konuyla ilgili yorum yapmıyor. Fatih hocamız, Schalke maçından önce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ile ilgili yorum yaptı diye 3 maç ceza aldı. Bunu herkese hatırlatıyorum. Türk futbolu hepimizin ortak faydası. Marka değerini hepimizin koruması lazım. Aslında her şey planlı. Geçen sene ligi 13. sırada bitiren takımımızın bu sene bu başarıyı elde edeceğini hesaplamamışlar. Galatasaray taraftarının gücünü, bu takımın kapasitesini hafife aldıkları için ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bu yüzden rekabetin seviyesini aşağıya indirmeye çalışıyorlar."

Rakipleriyle yüksek seviyede rekabet etmek istediklerini söyleyen Başkan Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Herkes şunu bilsin. Biz sizinle bu kadar düşük seviyede rekabet etmek istemiyoruz. İftiralarla, ayak oyunlarla rekabeti aşağıya çekmek istiyorsunuz. İnsanları manipüle etmekten vazgeçin. Buradan bir kez daha söylüyorum, ne yaparsanız yapın, biz kazanacağız ve sahada kazanacağız. Adaleti size ve sinsi oyunlarınıza rağmen getireceğiz. Utancı giden kimsenin kalbi ölür. Ben buradan utancı giden, kalbi ölmüş olanlara sesleniyorum. Artık hiçbir şeyin sizi utandırmayacağını çok iyi biliyorum. Bizim adalete ve doğruya inancımızın önünde duracak gücünüz ve cesaretiniz yok. Şimdi çekilin karanlık köşelerinize, size rağmen Türk futboluna aydınlığı getireceğiz. Herkes bunu böyle bilsin."