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Aktüel Dursun Erzincanlı ile ilgili iddia asılsız çıktı
Aktüel

Dursun Erzincanlı ile ilgili iddia asılsız çıktı

Erzincanlı, ile ilgili ortaya atılan iddianın gerçek dışı olduğu kısa sürede anlaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 21:36:00 - 2021-04-13 21:38:52
Dursun Erzincanlı ile ilgili iddia asılsız çıktı

"Peygamber şairi" olarak bilinen Dursun Ali Erzincanlı ile ilgili ortaya atılan söylenti yanlış çıktı.

Meryem Nur isimli bir sosyal medya kullanıcısı, kendi babasının vefat haberini, Dursun Ali Erzincanlı ve merhum Ömer Döngeloğlu ile birlikte paylaşınca, Twitter'da "Dursun Ali Erzincanlı hayatını kaybetti" şeklinde yorumlandı.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından yayılan iddia ile ilgili gerçek, kısa sürede ortaya çıktı. 

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Yorumlar

Orhan

Allah hu teala hz. Rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun
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Amin amin amin

Yarabbim rahmetinle muamele eyle, cennette cemalinle müşerref eyle, çok sevdiği efendimize komşu eyle, amin
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