Dursun Erzincanlı ile ilgili iddia asılsız çıktı

"Peygamber şairi" olarak bilinen Dursun Ali Erzincanlı ile ilgili ortaya atılan söylenti yanlış çıktı.

Meryem Nur isimli bir sosyal medya kullanıcısı, kendi babasının vefat haberini, Dursun Ali Erzincanlı ve merhum Ömer Döngeloğlu ile birlikte paylaşınca, Twitter'da "Dursun Ali Erzincanlı hayatını kaybetti" şeklinde yorumlandı.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından yayılan iddia ile ilgili gerçek, kısa sürede ortaya çıktı.