Dursun Duyar kimdir? Dursun Duyar Sağlık Yatırımları Genel Müdür yardımcısı mı oldu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Dursun Duyar atandı. Peki Sağlık Yatırımları Genel Müdür yardımcısı olan Dursun Duyar kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Dursun Duyar atandı. Peki Sağlık Yatırımları Genel Müdür yardımcısı olan Dursun Duyar kimdir? Sağlık Bakanlığında açık bulunan Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcılıklarına Dursun Duyar, Hüseyin İnceöz ve Mehmet Koç’un atamaları yapıldı. Sağlık Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe Nihat Sabuncu atanırken, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Rifat Tan Benadam getirildi. Dursun Duyar kimdir? Dursun Duyar, daha önce Milli Eğitim Bakanlığı kadrosundaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Sadullah MACİT Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı olarak atanmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yapmış, ardından Yatırım Emlak ve Teknik Hizmetler'de Daire Başkanlığı yapmıştı. Dursun Duyar, Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yatırım Emlak ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı görevini de yaptı.

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