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Ekonomi Durmuş Yılmaz'dan akıllara zarar dolar kuru açıklaması
Ekonomi

Durmuş Yılmaz'dan akıllara zarar dolar kuru açıklaması

Dolar kurunun 18 seviyesinden 12 seviyesine kadar gerilemesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski başkanı ve İYİ Parti millet vekili Durmuş Yılmaz'ı rahatsız etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 00:36:00 -

Kurdaki düşüşe sevineceğine olumsuz açıklamalarına devam eden, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski başkanı ve İYİ Parti millet vekili Durmuş Yılmaz, bunun bir alım fırsatı olacağını söyledi.

Yılmaz'ın CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV'de yaptığı açıklama şöyle:

Bu bir faiz artışıdır klasik AK Parti politikasının u dönüşüdür. Klasik u dönüşleri anlaşılabilir ama bu komplike bir şeydir. 1994 krizinde faizleri yüksek bulup sonradan yüzde 56 ile bono satmaktır. Bu zımni bir faiz artışıdır. Bu bir alım fırsatıdır başka bir şey değildir. Yarın sabah benim tahminim bu iş devam edecektir.

Yılmaz'ın açıklamaları sonrası sosyal medyadan tepki yağdı

 

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