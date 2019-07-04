Durmuş: Türkiye’nin liyakata ihtiyacı var

Oğuzhan Gültekin Ankara

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, basın mensupları ile kahvaltı programında bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Durmuş, “Bu süreç içerisinde en büyük sorumluluk bürokrasinin. Başkanlık sistemine geçerken kullanılan en büyük argüman ‘Siyasette istikrar’ vurgusu üzerine yapıldı. Ancak siyasette istikrarın sağlıklı olması için bürokraside de istikrarın olması gerekiyor. Sürekli bürokratik değişimler doğru değil. Sürekli liyakatsiz atamaların yapılması doğru değil. Türkiye’nin hızlı bir şekilde üst düzey atamaların yapıldığı bir liyakat sistemine kavuşması gerekiyor” diye konuştu.

İnsan iradesi hiçe sayılmasın

Akit Gazetesi’nin, “Son dönemde belediyelerde yaşanan istifalar, işten çıkarmalar ve mobbingler hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna yanıt veren Semih Durmuş, “Emekçilere karşı ne biz bir baskı yapalım, nede başka bir sendika baskı yapsın. Biz Sağlık-Sen olarak baskı yapılmaması konusunda kendi arkadaşlarımızı da uyarıyoruz. Önemli olan insan iradesinin hiçe sayılmasıdır” şeklinde konuştu. Sözleşmeli personellerin 4+2 olan sürelerinin 3+1’e düşürülmesi konusunda Meclis tarafından bir düzenleme yapıldığını hatırlatan Durmuş, “Şu anda bu düzenleme imza aşamasında. Burada yapılmış olan düzenleme tüm sözleşmeli personelleri de kapsıyor” dedi.