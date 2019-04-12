Durgunsu Kano Bahar Kupası devam ediyor Durgunsu Kano Bahar Kupası ve Aday Milli Takım Seçme Yarışları Köyceğiz Gölü’nde yapılıyor.

Durgunsu Kano Bahar Kupası ve Aday Milli Takım Seçme Yarışları Köyceğiz Gölü’nde yapılıyor.

Köyceğiz Su Sporları Merkezi’nde, büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde bin, 500 ve 200 metre mesafelerde yapılan yarışlara 22 kulüpten 189 sporcu katıldı.

Yarışlarda ilk gün 500 metre mesafede dereceye giren sporculara madalyaları protokol üyelerince verildi.

Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, yarışmaya katılan tüm kulüp, hakem, antrenör ve sporculara başarılar diledi. Kaymakam Dolu, Durgunsu Kano Bahar Kupası yarışlarında emeği geçen Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan’a teşekkür etti.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Türkiye Kano Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan bahar kupasına 12 ilden sporcuların katıldığını söyledi.

Yıl içerisinde birçok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirten Başkan Ceylan; “Köyceğiz Belediyesi Durgunsu Kano Bahar Kupası’nda yarışan milli sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.” dedi.

Durgunsu Kano Bahar Kupası yarışları 14 Nisan’da sona erecek.

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