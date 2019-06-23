Durdurulan botta 15 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'da Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince durdurulan lastik botta 15 düzensiz göçmen yakalandı.23 Haziran 2019 Pazar 18:24
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince, Alacaburun açıklarında devriye sırasında seyir halindeki lastik bot durduruldu.
Botta, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan Kongo ve Pakistan uyruklu 15 kişinin bulunduğu belirlendi.
Güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri bildirildi.
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