  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Durdurulan araçtan çıkanlar şoke etti
Yerel

Durdurulan araçtan çıkanlar şoke etti

Bodrum'da ekiplerin durdurduğu araçta çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 16:32:00 -
Durdurulan araçtan çıkanlar şoke etti

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, yürüttükleri saha çalışmaları kapsamında ilçeye bir araçla uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçe girişinde durdurulan araçta narkotik köpeği ile arama yapıldı. Aramada; araç içerisindeki bir çanta içinde 1.250 kg toz esrar, 2.5 litre sıvı esrar, 610 gram eroin ve 155 gr Ayahuasca ele geçirildi. Olayla ilgili K.K. ve U.T. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rozet taktığı belediye başkanının sözleri üzerine Erdoğan'dan jet talimat
Gündem

Rozet taktığı belediye başkanının sözleri üzerine Erdoğan'dan jet talimat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan 2 belediye başkanına rozetlerini taktı. Bu esnada belediye başkanlarından birinin "Ü..
10.03.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

10.03.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Başkan Erdoğan'dan Berat Albayrak açıklaması! CHP'ye çok sert sözler
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Berat Albayrak açıklaması! CHP'ye çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP'nin döviz rezervi suçlamalarına çok sert cevap verdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay