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Aktüel Durdurulan araçta 45 av tüfeği ele geçirildi
Aktüel

Durdurulan araçta 45 av tüfeği ele geçirildi

Kocaeli'de durdurulan araçta, 45 av tüfeği ile 3 tabancanın ele geçirilmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 02:03:00 -
Durdurulan araçta 45 av tüfeği ele geçirildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde durdurulan araçta, 45 av tüfeği ile 3 tabancanın ele geçirilmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre polis ekipleri, ilçede şüphelendikleri bir panelvanı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 29 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 16 ruhsatsız uzun namlulu otomatik av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 5 fişek, 1 balistik yelek ile tüfek ve tabancalara ait çeşitli ebatlarda çok sayıda şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli H.K. gözaltına alındı.

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