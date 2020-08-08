  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Durdurduğu halk otobüsüne binmek yerine basamakta ayakkabısının bağcıklarını bağladı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 19:05:22 -
Durdurduğu halk otobüsüne binmek yerine basamakta ayakkabısının bağcıklarını bağladı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde özel halk otobüsünü durduran bir genç, araca binmek yerine basamaklarında ayakkabısının bağcıklarını bağladı.

Alınan bilgiye göre, 23 Temmuz'da meydana gelen olayda, Ferdi Coşkun yönetimindeki halk otobüsü, İstiklal Caddesi'nde otobüs durağına yaklaşmaya çalıştığı sırada bir genç tarafından durduruldu.

Genç, araca binmek yerine otobüsün basamaklarında ayakkabısının bağcıklarını bağladı, daha sonra da yaya olarak yoluna devam etti.

Duruma sinirlenen şoför Coşkun, koltuğundan kalkıp otobüsten indiğinde genç olay yerinden uzaklaştı.

O anlar otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu, eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Gündem

Kılıçdaroğlu, eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım

Parti Meclisi Toplantısı açılışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların TBMM'ye güveninin yüz..
Trabzonspor'dan İngiltere'ye! 20 milyon euro bedelle
Spor

Trabzonspor'dan İngiltere'ye! 20 milyon euro bedelle

Trabzonspor ile başarılı bir sezon geçiren kaleci Uğurcan Çakır için flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, İngiliz ekibi Sheffield Uni..
AK Parti'nin hamlesi sonrası Abdurrahman Dilipak: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Gündem

AK Parti'nin hamlesi sonrası Abdurrahman Dilipak: Cehenneminize odun taşıyorsunuz

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunacakla..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı