Duran’dan katil İsrail’e sert tepki: Gazze filosuna müdahale kabul edilemez
İletişim Başkanı Duran, Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na İsrail tarafından yapılan müdahaleye çok sert tepki gösterdi. Uluslararası sularda gerçekleşen saldırıyı "açık bir hukuk ihlali" olarak nitelendiren Duran, İsrail’in bu eylemiyle korsanlık peşinde olduğunu vurguladı. Uluslararası toplumu adaletin yanında saf tutmaya çağıran Duran, filodaki vatandaşların durumunun yakından takip edildiğini duyurdu.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda İsrail tarafından yapılan müdahale, açık bir hukuk ihlali ve kabul edilemez bir saldırıdır" açıklamasını yaptı.
İletişim Başkanı Duran'ın açıklamasının devamı şu şekilde:
"Sivillerin vicdanını temsil eden bu girişimin hedef alınması, yalnızca yardım çabalarına değil, insanlığın ortak değerlerine yönelmiş bir tehdittir.
İsrail, bu müdahaleyle uluslararası sularda korsanlık peşinde olduğunu göstermiştir.
Uluslararası toplum, bu pervasızlığa karşı sessiz kalmamalı; hukukun, adaletin ve seyrüsefer özgürlüğünün yanında net bir duruş sergilemelidir.
Filoda bulunan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumu, ilgili ülkelerle koordinasyon içinde yakından takip edilmektedir"
Gündem
İletişim Başkanı Duran'dan vesayet odaklarına net mesaj! Türkiye’nin istikameti milletin iradesidir