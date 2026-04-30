ABD'den İran'a "nihai darbe" hazırlığı: Trump masadaki askeri seçenekleri inceliyor

Axios’un haberine göre Trump, bugün İran’a karşı geliştirilen olası askeri senaryolara ilişkin CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper’dan kapsamlı bir brifing alacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine’in de katılacağı bu toplantı, Washington’ın müzakerelerdeki tıkanıklığı kırmak ya da savaşı sonlandırmadan önce "nihai bir darbe" indirmek için operasyon düğmesine basabileceği şeklinde yorumlanıyor.

"Kısa ve güçlü" saldırı dalgası

CENTCOM tarafından hazırlanan planın detaylarında şu noktalar öne çıkıyor:

Altyapı Hedefleri: Tahran’ı nükleer müzakerelerde esnemeye zorlamak amacıyla stratejik altyapı tesislerine yönelik seri saldırılar düzenlenmesi.

Hürmüz Boğazı: Boğazın bir bölümünün kontrol altına alınarak ticari gemi trafiğine açılması için kara kuvvetlerinin konuşlandırılması.

Uranyum Operasyonu: İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunu güvence altına almak amacıyla özel kuvvetlerin katılacağı nokta operasyonlar.

Bölgeye "Dark Eagle" takviyesi

Bloomberg’in haberine göre CENTCOM, ABD ordusunun envanterindeki hipersonik "Dark Eagle" füzelerinin bölgeye gönderilmesini talep etti. İran’ın füze rampalarını mevcut sistemlerin menzili olan 480 kilometrenin dışına taşıması üzerine gündeme gelen bu talep onaylanırsa, ABD hipersonik füzeleri ilk kez bir savaş sahasında kullanmış olacak.

Beyaz Saray ve CENTCOM yetkilileri konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, bu brifingin bölgedeki ABD-İSRAİL-İran geriliminde yeni bir dönüm noktası olması bekleniyor.