Arslan’dan korku siyaseti yapanlara cevap: Hastaneler satılmıyor

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, son günlerde kamuoyunda tartışılan ve bazı taşınmazların özelleştirme kapsamına alınmasına dair Cumhurbaşkanı kararlarıyla ilgili TBMM Genel kurulunda bir konuşma yaptı. Arslan, özelleştirme kapsamındaki yerlerin hizmet veren hastaneler olmadığını, aksine ekonomik ömrünü tamamlamış veya atıl durumdaki taşınmazların sağlık sistemine kaynak oluşturmak amacıyla değerlendirildiğini vurguladı.

Kamuoyunda oluşan “aktif hastaneler satılıyor” algısının gerçeği yansıtmadığını belirten Milletvekili Arslan, sürecin tamamen verimlilik ve kamu yararı esasına dayandığını ifade etti. Arslan, envanter çalışmasıyla belirlenen bu taşınmazların; deprem riski taşıyan, fonksiyonelliğini yitirmiş veya hizmet ağındaki değişimler nedeniyle artık ihtiyaç duyulmayan alanlar olduğunu altını çizdi.

Milletvekili Arslan, elde edilecek gelirin kullanım yerinin kanunla ve kararnamelerle sınırlandırıldığını hatırlatarak, bu kaynağın doğrudan Sağlık Bakanlığı’nın modernizasyon projelerine ve yeni sağlık tesislerine aktarılacağını belirtti.

Sürecin işleyişi ve amacı hakkında detaylı bilgi veren AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, açıklamasında şu hususlara dikkat çekti: “16 Mart 2026 tarihli 11079 sayılı ve 23 Nisan 2026 tarihli 11187 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile toplam 126 adet taşınmaz özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Bu kararların en kritik yönü, söz konusu taşınmazların değerlendirilmesinden elde edilecek gelirlerin kullanım amacının açık bir şekilde belirlenmiş olmasıdır. Kararlar uyarınca elde edilecek gelirler, münhasıran Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek yenileme yatırımları ile yeni sağlık tesislerinin finansmanında kullanılacaktır. Bu gelirler başka herhangi bir alana yönlendirilmeyecek; özel bir hesapta izlenecek ve doğrudan sağlık yatırımlarına tahsis edilecektir. Böylelikle, özellikle yarım kalmış sağlık yatırımlarının tamamlanması ve yeni projelerin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu taşınmazların programa alınmasının arkasında güçlü teknik ve kamu yararı temelli gerekçeler bulunmaktadır. Deprem güvenliği başta olmak üzere, mevcut yapıların fonksiyonelliğini yitirmesi, hizmet ağındaki değişimler, mali sürdürülebilirlik ihtiyacı ve kamu hizmetlerinin etkin sunumu bu sürecin temel motivasyonlarını oluşturmaktadır. Bu kapsamda; atıl durumda bulunan, ekonomik ömrünü tamamlamış ya da üzerindeki yapı için yıkım kararı verilmiş taşınmazlar, envanter çalışması ile tespit edilmiştir.

Arslan konuşmasında amacın deprem hazırlık seviyesini artırmak olduğunu vurgulayarak şunları söyledi; Afet ve salgın dönemlerinde kesintisiz sağlık hizmeti sunumunu güvence altına almak, can ve mal güvenliğini korumak ve sağlık altyapısını daha dirençli hale getirmektir. ‘Hastaneler satılıyor ya da özelleştiriliyor, rant odaklı yaklaşımda bulunuluyor’ diye korku siyaseti yaparken, biz o kaynaklarla yarım kalmış projeleri tamamlıyor, sağlıkta devrim yapmaya devam ediyoruz.”