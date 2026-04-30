Türkiye ve İspanya'dan Sumud Filosu müdahalesine ortak tepki: Uluslararası hukuk ihlal edildi

Bakan Fidan ve Albares’ten ortak vurgu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno, gerçekleştirdikleri görüşmede İsrail’in sivil yardım gemilerine yönelik eylemlerini sert dille eleştirdi. Görüşmede, uluslararası sularda seyreden filoya Girit açıklarında yapılan müdahalenin farklı ülkelerden sivillerin hayatını doğrudan riske attığı vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli tarafından yapılan açıklamada, iki bakanın şu noktalara dikkat çektiği belirtildi:

İsrail güçlerinin müdahalesi tamamen hukuka aykırıdır.

Uluslararası toplum, bu tür hukuk tanımaz eylemler karşısında ortak bir duruş sergilemelidir.

18 gemiyle iletişim kesildi

Gelen son bilgilere göre, İsrail donanması Gazze’ye insani yardım götürmeyi hedefleyen filodaki bazı gemilere operasyon düzenleyerek güverteye çıktı. Müdahale sonrası filoda bulunan 18 gemiyle iletişimin tamamen kesildiği bildirildi.

İtalya diplomatik girişim başlattı

Olayın ardından İtalya da devreye girdi. ANSA ajansının haberine göre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani; TEL AVİV ve ATİNA büyükelçiliklerine talimat vererek yaşananların detaylı bir şekilde netleştirilmesini istedi.

Tajani, filoda yer alan İtalyan vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması ve tahliye süreçlerinin koordinasyonu için ilgili tüm makamların teyakkuza geçmesini sağladı.