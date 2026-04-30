  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aidat kabusu sona eriyor!! TBMM'de kabul edildi Abdullah Özdemir İBB’deki kirli çarkı Akit TV’de bir bir deşifre etti! Bakın İmamoğlu neden aday olmuş Antalya'da can pazarı yaşanırken onlar keyif yapmış! Özgür Özel, Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba böyle eğlenmiş Sarsılmaz SAHA'ya iniyor CHP zihniyetine destek meşru değildir İstanbul trafiği entübe edildi! Abdullah Özdemir "beceriksiz zihniyeti" yerden yere vurdu! Sumud Filosu saldırıya uğradı BAE'den Trump'ı memnun eden karar AB'nin "tek ülke" çıkmazına Hakan Fidan'dan tarihi ayar! "Bir milyonluk ülke koca Avrupa'yı kilitliyor!" CHP'li İBB'nin "engelleniyoruz" masalı çöktü! Abdullah Özdemir İstanbul’un ulaşım skandalını Akit TV'de böyle ifşa etti
Türkiye ve İspanya'dan Sumud Filosu müdahalesine ortak tepki: Uluslararası hukuk ihlal edildi
Gündem

Türkiye ve İspanya'dan Sumud Filosu müdahalesine ortak tepki: Uluslararası hukuk ihlal edildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye ve İspanya, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail müdahalesini "uluslararası hukuk ihlali" olarak nitelendirdi. Akdeniz’de tansiyonu yükselten olayın ardından İtalya da bölgedeki vatandaşlarının güvenliği için harekete geçerek İsrail ve Yunanistan’dan acil bilgi talep etti.

Bakan Fidan ve Albares’ten ortak vurgu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno, gerçekleştirdikleri görüşmede İsrail’in sivil yardım gemilerine yönelik eylemlerini sert dille eleştirdi. Görüşmede, uluslararası sularda seyreden filoya Girit açıklarında yapılan müdahalenin farklı ülkelerden sivillerin hayatını doğrudan riske attığı vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli tarafından yapılan açıklamada, iki bakanın şu noktalara dikkat çektiği belirtildi:

  • İsrail güçlerinin müdahalesi tamamen hukuka aykırıdır.
  • Uluslararası toplum, bu tür hukuk tanımaz eylemler karşısında ortak bir duruş sergilemelidir.

18 gemiyle iletişim kesildi

Gelen son bilgilere göre, İsrail donanması Gazze’ye insani yardım götürmeyi hedefleyen filodaki bazı gemilere operasyon düzenleyerek güverteye çıktı. Müdahale sonrası filoda bulunan 18 gemiyle iletişimin tamamen kesildiği bildirildi.

İtalya diplomatik girişim başlattı

Olayın ardından İtalya da devreye girdi. ANSA ajansının haberine göre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani; TEL AVİV ve ATİNA büyükelçiliklerine talimat vererek yaşananların detaylı bir şekilde netleştirilmesini istedi.

Tajani, filoda yer alan İtalyan vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması ve tahliye süreçlerinin koordinasyonu için ilgili tüm makamların teyakkuza geçmesini sağladı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23