Devletimiz her zaman işçinin yanında

Bakan Çiftçi, toplumsal meselelerin çözüm yerinin diyalog ve müzakere zemini olduğunu belirtti. AK Parti iktidarının temel felsefesine atıfta bulunan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta altını çizdiği ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı bizim temel rehberimizdir. Bu doğrultuda emeği ve alın terini her zaman baş tacı ettik. İşçi kardeşlerimizin sesine kulak vererek tarafları ortak bir zeminde buluşturmak için elimizden gelen çabayı gösterdik."

İstismar etmek isteyenlere fırsat verilmedi

Yürütülen diyalog sürecinin kısa sürede olumlu sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Çiftçi, işçilerin ve sendika temsilcilerinin vakur duruşuna teşekkür etti. Süreci provoke etmek isteyen çevrelere geçit verilmediğini belirten Çiftçi, eylemin kolluk kuvvetlerine çiçek verilerek sonlandırılmasının devlet-millet bütünleşmesinin en güzel örneği olduğunu ifade etti.

"Alın teri kurumadan hakkın verilmesi kararlılığımızdır"

Bakan Çiftçi, çalışma barışının tesisi ve hakların teslimi noktasında kararlı olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: