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Yerel

Duramayan minibüs hafriyat kamyonuna çarptı! İstanbul’da 2 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı

İstanbul’da dün Arnavutköy-Habipler yolu Arnavutköy istikameti Boğazköy Kavşağı'nda meydana gelen kazada minibüs, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda duramayarak hafriyat kamyonuna çarptı. Trafik ışıklarının çalışmadığı kavşakta meydana gelen kazada minibüs şoförü ve minibüste bulunan 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 11:06:00 -

İstanbul’da Arnavutköy-Habipler yolundaki trafik ışıklarının çalışmadığı kavşakta kaza meydan geldi. 2 kişinin yaralandığı kaza anı arkadan gelen bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Trafik ışıkları çalışmıyordu

Kaza, dün saat 15.20'de Arnavutköy-Habipler yolu Arnavutköy istikameti Boğazköy Kavşağı'nda meydana geldi. Trafik ışıklarının çalışmadığı kavşakta İsmet İnönü Caddesi'nden yola çıkan 2 hafriyat kamyonunu sürücüsünün fark etmediği 35 DNF 89 plakalı kapalı kasa minibüs, yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda duramayıp 34 FN 7870 plakalı hafriyat kamyonunun dorsesine çarptı. Kazada minibüsteki biri kadın, biri erkek 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Trafik yoğunluğu oluştu

Kazanın ardından kamyondan inen sürücü Muammer A. isimli şoför, minibüs içindeki hafif yaralıların durumunu kontrol ettikten sonra ambulansı aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Kaza nedeniyle Arnavutköy-Habipler yolu Arnavutköy istikametinde trafik yoğunluğu meydana geldi. Kaza yerine çağrılan çekici ile kazaya karışan minibüsün kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

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Yorumlar

yasin

ŞU KAVŞAKLARA ARTIK DÜZ YAPMAYIP ALTTAN VE ÜSTTEN YAPILMASI GEREKLİ. İSTANBUL TRAFİĞİNİ KİLİTLEYEN YEGANE SEBEP BUDUR. ADIM BAŞI KAVŞAK ADIM BAŞI BAĞLANTI ADIM BAŞI TRAFİK IŞIKLARI.
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