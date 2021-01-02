'Dur' ihtarına uymayıp kaçan avukata 7 ayrı suçtan ceza!

Antalya polisini alarma geçiren olay, dün 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi’nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 34 MLS 74 plakalı cipiyle avukat Erkan Yücel Dönmez (41), yanında eşi B. D., bebekleri ve bakıcıyla birlikte sokağa çıktı. İddiaya göre, polisin kontrol noktasında ‘Dur’ ihtarına uymayan Erkan Yücel Dönmez, onlarca ekibi peşine taktı. Polis ile sürücü arasında yaklaşık 20 dakikalık kovalamacanın ardından, Erkan Yücel Dönmez'ın kullandığı cip, Meltem Mahallesi ara sokaklarda yakalandı. Araçtan çıkartılan Erkan Yücel Dönmez, polis tarafından ters kelepçelendi. Polisin ‘Neden kaçıyorsun’ sorusuna, ‘Alkol kontrolünden kaçıyorum. Alkollüyüm ben tamam’ cevabı veren Dönmez, ardından ekipler tarafından ekip otosuna bindirildi. Eşinin gözaltına alındığını gören B. D. ise polisleri uzun süre uğraştırdı. B. D., eşine bebeğinin gözü önünde kötü muamele uygulandığını ileri sürerek, ekiplere zor anlar yaşattı.

“Hangi savcıdan arama kaydı aldın?”

Ardından kendisini görüntüleyen gazetecilere yönelen B. D., “Kamera kaydı yapıyorsun. Hangi savcıdan arama kaydı aldın?” dedi. Gazetecilerin basın mensubu söylemesi üzerine telefonu kulağına tutup uzaklaştı.

“Kaçıp yakalandıysan sonuçlarına katlanacaksın”

Bu sırada ekip otosunda Erkan Yücel Dönmez ile bir polis memuru arasında diyaloglar yaşandı. Dönmez, özgürlüğünün kısıtlandığını söyleyip, “Bana neden ters kelepçe yapıyorsunuz? Benim suçum mu var?” dedi. Polis memuru ise, “Benden kaçarsan senin özgürlüğünü kısıtlarım. Sen 2 tane trafik polisinin ve bir ekip arabasının kaza yapmasına sebep oldun. Daha ne yapacaksın? Sen dua et arkandan delik deşik etmediler seni. Kaçıp yakalandıysan, sonucuna katlanacaksın. Devletin arabasına niye vuruyorsun? Vurmayacaksın, bekleyeceksin” diye karşılık verdi.

Ehliyetine alkollü araç sürmekten 2026'ya kadar el konulmuş

Öte yandan, Dönmez'in daha önce birçok kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2026 yılına kadar el konulduğu öğrenildi. Polis merkezine götürülen sürücü Dönmez, 'sokağa çıkma kısıtlaması ihlali', 'ters yönden araç kullanmak', 'tehlikeli araç kullanmak', 'dur ihtarına uymamak', 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'maske takmamak', 'polise mukavemette bulunmak' suçlarından toplam 19 bin 680 lira ceza kesildi.

“Kovalamaca olduğunu görmedim”

Götürüldüğü polis merkezindeki işlemlerin ardından sabah saatlerine yakın bırakılan avukat Erkan Yücel Dönmez, uygulama noktasından kaçmadığını iddia etti. Dönmez, “Polis memuru arkadaşlara, kimliğimi bırakarak uygulama noktasından ayrıldım. Uygulama noktasından ayrılmamın sebebi eşimi ve 20 aylık çocuğumu taksiye bırakıp göndermek ve geri gelmekti. Ancak bu süreçte arkamdan 8-10 tane ekip arabasının geldiğini fark ettim. Kovalamaca olduğunu ben görmedim. Çünkü arabada eşim ve çocuğum var. Çocuğum da küçük. Ben avukatlık kimliğimi bırakarak uygulama noktasından ayrıldım. Kaçmayacağım çünkü geri geleceğim. Maksadım eşimi ve çocuğumu arabaya bırakıp evine göndermek sonra uygulama noktasına geri gelmek. Oradaki polis memurları müsaade ettiler. Bunun üzerine ben Meltem’de baronun önünde taksi durağı olduğunu biliyorum. Oraya yaklaştım, taksi durağına park ettiğim esnada yaklaşık 35-40 tane polis memuru geldi” dedi.

“Mukavemet etmedim”

Polislerin kendisini araçtan indirip indirmez darp ettiğini ileri süren Erkan Yücel Dönmez, “Beni araçtan indirip indirmez darp ederek, döverek ciddi anlamda raporlarımda var. Bunları doktor raporlarını daha soruşturma dosyasına sunduk biz. Beni döverek ters kelepçe yapmak sureti ile muhafaza altına aldılar. Eşimi de muhafaza altına aldılar. Benim 19-20 aylık çocuğum var. Benim derdim o idi. Ben hiçbir şekilde polis memurlarına o kanaati göstermedim. Kamera kayıtlarına yansıyan bir durumda var. ‘Seni delik deşik etmediğimize dua et’ diyen bir polis memuru var. Devletin polisi, vatandaşı delik deşik edemez. Etmemesi gerekir. Gerekli önlemleri alır. Benim gözaltına alındığım esnada aracımda taşıma ruhsatlı tüfeğimde vardı. Bu da muhafaza altına alınan tutanaklarda bellidir. Ben hiçbir şekilde polis memurlarıyla tartışmadım, mukavemet etmedim. Çok ciddi anlamda şiddet gördüm” ifadelerini kullandı.

“Alkollü değildim”

Avukat Erkan Yücel Dönmez, olay anında alkollü olmadığını da ileri sürerek, “O saatlerde ben alkol kullanmam. Alkollü olsam bile bunun yaptırımı idari yaptırımdır. Ters kelepçeyle gözaltına alınamaz devletin hiçbir vatandaşı. Hatta benim hakkımda polis memuru arkadaşlar, Cumhurbaşkanına hakaret ettiğimi de iddia etmişler. Bu da tamamen safsatadan ibaret. Biz tanınmış bir ailenin ferdiyiz. Polisle hiçbir şekilde bir tartışmamız olmaz. Ben çocuğumun ağlamasından dolayı ‘ağlatmayın çocuğu’ diye bağırmaktan sesim kısıldı. Bütün vücudumda çok ciddi darp izleri var. Ben 2-3 tane polis memuru hakkında şikayetçi olacağım. Pazartesi ben gerekirse Cumhurbaşkanı İletişim Merkezi’ne de yazılı olarak müracaatta bulunacağım ve Başsavcılığa da müracaatta bulunacağım” diye konuştu.

"Eşim de alkollü değildi"

Polisten kaçmadığını, eşinin de alkollü olmadığını ve polisler tarafından hakarete maruz kaldığını iddia eden Dönmez, “Eşimin de doktor raporunu alacağım. Eşime ciddi anlamda hakarette bulundular. 8-10 tane yunus polisinin içerisinde benim 165 cm boyunda eşim ne yapabilir? Kucağında çocuk var. Kucağında çocuk olan bir kadın 5-6 tane polis memuru etrafını çevirmişken ne yapabilir? Kime şikayet edebilir? Kime hakaret edebilir? Kimi darp edebilir? Yani burada emniyet görevlilerinin, İçişleri Bakanlığına buradan sesleniyorum emniyet görevlilerinin bayana müdahale ederken ciddi anlamda vatandaşı da gözeterek, koruyarak davranması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.