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Aktüel "Dur" ihtarına uymayarak kaza yapan kişi, aracını bırakarak kaçtı
Aktüel

"Dur" ihtarına uymayarak kaza yapan kişi, aracını bırakarak kaçtı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 07:01:01 -
"Dur" ihtarına uymayarak kaza yapan kişi, aracını bırakarak kaçtı

BURSA (AA) - Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine dakikalar kala polisin "Dur" ihtarına uymayan sürücü, yaptığı kazada 3 iş yerine zarar verdi. Şahıs, olay yerinden yaya kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Nilüfer ilçesi Görükle bölgesinde kısıtlamanın bitmesine 30 dakika kala Muhammed D. yönetimindeki 34 CCP 115 plakalı otomobilin durması yönünde ikazda bulundu. "Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

Ekipler, yaklaşık 20 kilometre devam eden kovalamacanın ardından Bahriye Üçok Caddesi'nde otomobilin kaza yaptığını fark etti. Aracın, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktıktan sonra elektrik direği ile bir dükkan arasına sıkışarak durabildiği belirlendi. Sürücünün kaçarken bıraktığı otomobil kullanılamaz hale geldi. Kaza nedeniyle 3 iş yerinde maddi hasar oluştu.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Aracın bir kiralama şirketine ait olduğunu öğrenen polis ekipleri, aracı Muhammed D'nin kiraladığını tespit etti.

Araçta detaylı inceleme yapan ekipler, uyuşturucu madde kullanımı için düzenek ve bir miktar para buldu.

Şüpheli şahsın yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

Ayrıca, kaza anı iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

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