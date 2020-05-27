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Aktüel

Dur ihtarına uymayan sürücü polise çarparak kaçtı

Yeniakit Publisher
2020-05-27 07:34:02 -
Dur ihtarına uymayan sürücü polise çarparak kaçtı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da denetim yapan polis ekiplerinden kaçan sürücü, uygulama noktasındaki polise çarptı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Bayrampaşa Yeni Hal yolunda uygulama yapan polis ekipleri, 34 ZR 5727 plakalı aracın sürücüsünü durdurmak istedi. İhtarı dinlemeyen kimliği belirlenemeyen kişi, kaçmaya çalışırken, denetleme şubede görev yapan memur Ö.K'ye çarptı.

Hemen hastaneye kaldırılan polisin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olay MOBESE kameralarına da yansıdı. Görüntülerde arabasıyla hızlanan zanlının polise çarpma anı yer alıyor.

Polis ekipleri kaçan zanlıyı arıyor.

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