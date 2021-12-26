"Dur" ihtarına uymayan şüpheliler yakalandı
Adıyaman'da "dur" ihtarına uymayarak polisten kaçan şüphelinin yol kenarına attığı pakette uyuşturucu madde ele geçirildi.
Adıyaman'da "dur" ihtarına uymayarak polisten kaçan şüphelinin yol kenarına attığı pakette uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendiği 02 ZA 252 plakalı otomobili Atatürk Bulvarı'nda durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilden paket atıldığını gören polis ekipleri yol kenarında yaptıkları aramada, 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Kovalamaca sonucu gözaltına alınan S.K. ile G.A. sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.