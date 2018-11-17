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Dur ihtarına uymayan şahıslar polisle çatıştı

İstanbul Arnavutköy’de polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan şüpheliler ile polis arasında çıkan çatışmada 1 şüpheli yaralandı. Yakalanan 5 şüpheli polis merkezine götürüldü.

17 Kasım 2018 Cumartesi 18:33
Dur ihtarına uymayan şahıslar polisle çatıştı

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy’de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hadımköy’de devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan araç içerisindeki 5 şüpheli kaçmaya başladı.

Hadımköy’den Arnavutköy istikametine 15 kilometre yaşanan kovalamacanın ardından şüpheliler Gençosman Caddesi’ne kurulan kapanla durduruldu.

Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen araçtan inmeyen şüpheliler bir anda polis ekiplerine ateş açtı.

1 kişi vurulunca 4 kişi teslim oldu

Şüpheliler ile polis ekipleri arasında yaşanan çatışmada 1 şüpheli yaralı olarak ele geçirilirken araç içinde bulunan 4 kişi teslim oldu.

Ekiplerin araç içerisinde yaptıkları incelemede çok sayıda paketlenmiş uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen yaralı olarak ele geçirilen şüpheli A.S. olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı şüphelinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken yakalanan 4 kişi sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 18:33
  1. Arnavutköy

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