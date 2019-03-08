'Dur' ihtarına uymayan minibüsün içinden 55 göçmen çıktı Van'da, bir uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayan minibüsün içinden 55 düzensiz göçmen çıktı. Minibüsün sürücüsü tutuklanırken, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 55 düzensiz göçmen yakalandı. Hakkari-Van kara yolundaki uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan bir minibüs, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takip sonucu durduruldu. Kontrollerde araçtaki 48 Afganistan, 6 Pakistan ve 1 İran uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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