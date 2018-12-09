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'Dur' ihtarına uymayan FETÖ firarisi sahte kimlikle enselendi

Ankara'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan FETÖ firarisi iş adamı sahte kimlikle yakalandı.

09 Aralık 2018 Pazar 16:20
'Dur' ihtarına uymayan FETÖ firarisi sahte kimlikle enselendi

Ankara'da polis ekiplerince kovalama sonucu durdurulan otomobilde sahte kimlikle yakalanan zanlının, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan iş adamı olduğu belirlendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Çankaya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan otomobilin Ankara'da olduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine Dikmen Caddesi'nde uygulama noktası oluşturan ekipler, 06 AK 7264 plakalı otomobile "Dur" ihtarında bulundu. Aracıyla kaçmaya çalışan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Yine sahte kimlik

Üzerinden "Fatih Kılıç" adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan zanlının, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan iş adamı Mehmet K. olduğu tespit edildi.

FETÖ'nün finansmanında önemli görevler üstlendiği öne sürülen Mehmet K, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 16:20
  1. Ankara
  2. Fetullahçı Terör Örgütü
  3. Çankaya Emniyet Müdürlüğü
  4. FETÖ firarisi
  5. FETÖ firarisi Osman Özsoy
  6. sahte kimlik

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