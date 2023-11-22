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Yaşam

Dur ihtarına uymadı! Kaçış nedeni kaza yapınca ortaya çıktı! Teker teker döküldüler!

Yeniakit Publisher
2023-11-22 16:42:00 -
Dur ihtarına uymadı! Kaçış nedeni kaza yapınca ortaya çıktı! Teker teker döküldüler!

Kırklareli’de polisin dur ihtarına uymayan ve kaçarken kaza yapan araçta kaçak göçmenler çıktı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulamada 34 BZZ 253 plakalı hafif ticari araç dur ihtarına uymadı. Dur ihtarına uymayan araç Kadıköy yakınlarında kaza yaptı. Kazada sürücü olay yerinden kaçarken, aracın içinde bulunan 17 kaçak göçmen yaralandı. Kaçak göçmeler tedavilerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Öte yandan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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