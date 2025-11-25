  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
Son Haberler

Gündem 'Dur' ihtarına uymadı, bedeli çok ağır oldu
Gündem

‘Dur’ ihtarına uymadı, bedeli çok ağır oldu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
‘Dur’ ihtarına uymadı, bedeli çok ağır oldu

Kayseri’de ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobil takla attı. 2 şahsın yaralandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi’nde devriye yapan polis ekipleri şüphe üzerine F.Y. yönetimindeki 06 KUB 06 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan F.Y. kaçmaya başladı. 4 kilometrelik kovalamacanın ardından F.Y., yönetimindeki otomobille Osman Kavuncu Bulvarı’nda direksiyon hakimiyetini kaybederek, takla attı.

Kaza sonrası otomobil alev alırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

 

Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından F.Y. ve yanındaki şahsı ambulansla hastaneye kaldırırken, itfaiye ekipleri de otomobilde çıkan yangını söndürdü.

Otomobilden tüfek ve tabanca ele geçirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

1
x

