'Dur' diyen yok! İsrail yılbaşından bu yana 450 çocuğu esir aldı!

Esirlerin ve Özgürleştirilenlerin İşleri Heyeti, Siyonist işgal çetesinin bu yılın başından itibaren 450 Filistinli çocuğu esir ettiğini, bunlardan 353'ünün Kudüs’ten olduğunu dile getirdi. Buna göre bu yılın başından itibaren Kudüs'te esir edilen çocukların oranı tüm Filistin'de esir edilen çocukların %78.4'ünü oluşturuyor.

Esirlerin ve Özgürleştirilenlerin İşleri Heyeti'inin yayınladığı raporda hâlen işgal rejiminin zindanlarında tutulan çocuk esirlerin sayısının 170 olduğu ifade edildi.

Ayrıca buna ek olarak normalde çocuk yaşında esir edilmiş ama işgal zindanlarında ergenlik yaşını geçmiş olan daha onlarca esir bulunduğuna dikkati çekilirken, bunların başında da, 13 yaşında esir edilmiş ve bugün 20 yaşına gelmiş olan, sorgulama esnasında maruz kaldığı psikolojik ve bedensel işkenceler yüzünden muhtelif ruhsal ve bedensel sorunlar yaşayan, bugün de sağlık durumunun kötüleşmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldığı açıklanan Ahmed Manasıra yer verildi.

Heyet, işgal çetesinin, çocukları esir almayı ve mümkün olan en uzun süre onları zindanda tutmaya yoluna başvurduğuna vurgu yaptı.

Çocukların bünyelerinin zayıf olması sebebiyle, işgal rejiminin Filistinli çocukları küçük yaşta yıldırmaya ve direnişe destek vermemeleri için onların gözlerini korkutmaya çalıştığı belirtildi.