Duodenum ülseri belirtileri nelerdir?

Duodenum ülser veya onikiparmak bağırsağı ile bağlantılı (duodenal) ülser, midenin hemen çıkışında, genellikle onikiparmak bağırsağının birinci kısmı denilen bölgede iç örtünün hasar görmesi veya yara oluşumu şeklinde görülen ülser türüdür. Diğer bir ifadeyle, ince bağırsağın üst kısmında oluşan bir çeşit “peptik” ülserdir.

Mide ülserinden farklı olarak mide asidinin fazlalığı ile meydana gelmektedir ve artmaktadır. Dolayısıyla “açlık ağrıları” denilen ve aç kalındığında mide asitlerinden etkilenerek şiddetlenen bir ülser türüdür. Yemek yendiğinde midedeki asit oranı artar. Aldığınız gıda mide asidini nötralize ederek şikâyetin azalmasına veya yok olmasına yol açar. Duodenum ülseri olsa bile gıdanın asidi nötralize etmesi ile ağrı duyulmaz. Ancak gıda iki saatte mideden boşalır ve geriye sadece mide asidi kalır. Bu da ağrıyı tetikler.

Eğer bir kişi yemek yedikten iki saatten sonra ağrı duyuyorsa veya karnın üst kısmında gece uykudan uyandıran bir ağrı hissediyorsa mutlaka onikiparmak bağırsağı (duodenum) ülseri akla gelmelidir. Onikiparmak ülserinin varlığı o bölgede ödem ve şişmeye sebep olur. Bu da midenin çıkışında bir darlığa ve dolayısıyla mideye alınan gıdaların bağırsağa geçmesinde zorluğa neden olur.

Duodenum ülseri bulunan kişiler fazla gıda aldıklarında, bulantı sonrası kusma ile gıdaların bir kısmını dışarı atmak durumunda kalabilir. Bunun sebebi; mide çıkışındaki şişliğin veya ülserin bölgeyi daraltarak gıdaların geçişini engellemesidir.

Bundan dolayı onikiparmak bağırsağı ülserinde en önemli belirti, açlıkla birlikte gece uyandıran ağrılardır. Küçük bir miktar su içilmesi veya az bir miktar gıda alınması bile bu ağrıları ortadan kaldırabilir. Acıkıldığında veya su ihtiyacı doğduğunda tekrar ağrılar başlar.

DUODENUM ÜLSER BELİRTİLERİ

Onikiparmak bağırsağı ile bağlantılı ülserlerde bazı belirgin belirtiler göze çarpar. Bu belirtiler, ilkbahar ve sonbahar aylarında daha sık görülür.

Bunlardan bazıları şöyledir;

En önemli belirtisi, göğüs kemiğinin hemen altında oluşan mide ağrısıdır.

Mideye baskı yapıldığında ağrı ve sancı hissedilir.

Mide ağrısı yemekten sonra alınan gıdaya göre şiddet azalabilir veya artabilir.

Bazı durumlarda rahatsız edici tokluk hissi oluşur.

Mide ekşimesi ve ağza ekşi su gelmesi şikâyetleri meydana gelir.

Dilde pas ve renk solgunluğu oluşur.

Baş dönmesi ve aşırı terleme şikâyetleri ortaya çıkar.

Yemeklerden sonra göğse doğru yayılan bir ağrı ortaya çıkar.

Ağrı acıkıldığında veya yemekten önce fark edilir.

Mide ağırları bazı durumlarda uykudan uyandırabilir.

Midede şişkinlik ve öğürme de diğer belirtileridir.