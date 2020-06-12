Dünyayı şoke eden koronavirüs gelişmesi! 10 binin üstünde yeni vaka bildirdiler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında zayıf kalan Hindistan'da son 24 saat içinde 10 binin üstüne yeni vaka kaydedildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkiledi. Virüsün etkisi kısmen azalsa da kimi ülkelerdeki tedbir yetersizliği vakaların korkutucu seviyede artmasına neden oluyor.
Asya ülkesi Hindistan'da da koronavirüs vakaları ciddi artış gösteriyor.
Son 24 saatte Hindistan'da 10 956 yeni koronavirüs teşhisi konuldu.
Ülke genelinde 396 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.