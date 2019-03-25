Dünyayı şaşırtan açıklama: İstifaya hazırım

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşmasının onaylanması durumunda istifaya hazır olduğunu söyledi.
25 Mart 2019 Pazartesi 11:02
İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşmasına ilişkin konuştu. May, Brexit anlaşmasının onaylanması durumunda istifaya hazır olduğunu duyurdu.
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