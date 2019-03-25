Dünyayı şaşırtan açıklama: İstifaya hazırım İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşmasının onaylanması durumunda istifaya hazır olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşmasına ilişkin konuştu. May, Brexit anlaşmasının onaylanması durumunda istifaya hazır olduğunu duyurdu. Ayrıntılar geliyor...

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