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Dünya Dünyayı sarsan suikast sonrası ABD bölgeye asker gönderecek mi? Joe Biden açıkladı
Dünya

Dünyayı sarsan suikast sonrası ABD bölgeye asker gönderecek mi? Joe Biden açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye düzenlenen suikast sonrası meydana gelen kargaşa ortamında ABD kuvvetlerinin bu ülkeye gönderilmesi yönünde planlarının olmadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 09:26:00 -
Dünyayı sarsan suikast sonrası ABD bölgeye asker gönderecek mi? Joe Biden açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile düzenlediği ortak basın toplantısında Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye düzenlenen suikast sonrasında yaşananları değerlendirdi.

Biden, yaptığı açıklamada, Amerikan deniz piyadelerini Port-au-Prince'deki ABD Büyükelçiliği'ne gönderme kararının, buradaki personelin güvende olup olmadığı ve her şeyin yolunda gidip gitmediğinden emin olmak için alındığını belirtti.

ABD Başkanı, "Ancak şu anda Amerikan kuvvetlerini Haiti'ye gönderme fikri gündemde değil" ifadelerini kullandı.

Washington'a Haiti'ye asker göndermesi yönündeki talep, 9 Temmuz'da ülkenin geçici Başbakanı Claude Joseph tarafından iletilmişti.

Bununla birlikte ABD, Moise suikastının soruşturulmasına yardımcı olmak için FBI ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan birkaç yetkiliyi göndermiş ve ayrıca Haiti Ulusal Polisi'ne (PNH) 5 milyon dolarlık ek fon tahsis etmişti.

Öte yandan dün Moise suikastı ile ilgili gözaltına alınan Kolombiyalı askerlerden bazılarının ABD'de eğitim gördüğü belirlenmiş; ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Kenneth Hoffman, "Eğitim veri tabanlarımızı incelediğimizde, Moise suikastı soruşturmanın bir parçası olarak gözaltına alınan bazı Kolombiyalı kişilerin, Kolombiya Silahlı Kuvvetleri'nin aktif üyesi olarak görev yaparken, ABD askeri eğitim ve öğretim programlarına katıldığını tespit ettik" açıklamasını yapmıştı.

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