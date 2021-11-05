  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dünyayı sarsan rapor! BM açıkladı: Dünyanın yüzde 50’sini tehdit edecek
Dünya

Dünyayı sarsan rapor! BM açıkladı: Dünyanın yüzde 50’sini tehdit edecek

Birleşmiş Milletler'in (BM) 2020 yılında 'Dünya Tsunami Farkındalık Günü' kapsamında yayımladığı raporda tsunami ile ilgili çarpıcı ayrıntılar yer aldı. Tsunami, önümüzdeki 10 yıl içinde dünya nüfusunun yüzde 50'sini tehdit edecek boyutlara ulaşacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 09:26:00 -
Dünyayı sarsan rapor! BM açıkladı: Dünyanın yüzde 50’sini tehdit edecek

BM, Aralık 2015'te düzenlediği genel kurul toplantısında, 5 Kasım'ı "Dünya Tsunami Farkındalık Günü" olarak kabul etti. Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerinden son 100 yıl içinde gerçekleşen tsunamileri, meydana gelme nedenlerini, toplumlar üzerindeki etkisini, tsunamiden sonra oluşan tehlikeleri ve yaşanan can kayıplarını derlendi.

Bu kapsamda BM'nin 2020'de yayımladığı rapora göre, tsunami felaketi, önümüzdeki 10 yıl içinde dünya nüfusunun yüzde 50'sini tehdit edecek boyutlara ulaşacak.

Raporda, doğru politikalar ve önlemlerin önceden hayata geçirilmesinin olası felaket senaryolarını önlemeye yardımcı olabileceği belirtildi.

Tsunamiyi en tehlikeli doğal afetler kapsamına alan BM, tsunamiye meyilli bölgelerde kentleşmenin ve turizmin önüne geçilmesini, aksi takdirde çok sayıda insanın risk altına girebileceği uyarısında bulundu.

Sri Lanka, Hindistan, Endonezya, Tayland ve Japonya, tsunamiden en çok etkilenen ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldı.

Japonca bir terim olan 'Tsunami' 'tsu' (liman) ve 'nami' (dalga) kelimelerinden oluşuyor. Güçlü bir su altı depreminin ürettiği bir dizi dev okyanus dalgasını tanımlamak için 'tsunami' kavramı kullanılıyor.

Gücü Richter ölçeğine göre en az 6.5 olan su altı depremleri tsunamileri oluşturabiliyor.

Deprem dışında toprak kayması, volkanik patlama, deniz altı heyelanı ve kıyı kayalıklarının düşmesi de tsunamileri tetikleyebiliyor.

100 yılda 260 bin kişi öldü

BM ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre son 100 yıl içinde gerçekleşen 58 tsunami sonucu 260 bine yakın insan hayatını kaybetti.

Hindistan, Endonezya, Maldivler, Myanmar, Sri Lanka, Tayland ve Japonya’nın en çok tsunami gerçekleşen ülkeler olduğu biliniyor.

Son yıllarda UNESCO Oşinografi Komisyonu (IOC), tsunami erken uyarı hizmetlerini koordine etmek için bir dizi çalışma yürütüyor.

Bu maksatla Pasifik, Hint Okyanusu, Karayipler ve Kuzey-Doğu Atlantik, Akdeniz ve Bağlantılı Deniz bölgeleri için dört ayrı Tsunami Erken Uyarı İstasyonu ve Azaltma Sistemi kuruldu.

UNESCO, bu çalışmalarıyla tsunami felaketlerinde can ve mal kayıplarını en aza indirmek için yapılması gereken uygulamalar konusunda farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

IOC, üye ülkelerde gerçekleştirdiği eğitim programlarıyla da tsunami iletişimi ve tahliye tatbikatları düzenliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kabusu oldu: Yakında yine yazacağım!
Gündem

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kabusu oldu: Yakında yine yazacağım!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun haksız bir şekilde işten çıkarttığı işçiler İBB'ye karşı açtıkları dava..
İngiltere'de enflasyon rekoru bekleniyor!
Ekonomi

İngiltere'de enflasyon rekoru bekleniyor!

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, enflasyonun Nisan 2022'de ülkede yüzde 5 civarına ulaşarak zirve yapmasını beklediklerini sö..
Türkiye'nin operasyon sinyalinin korkusu sardı! 'Şartsız' diyalog çağrısı yaptılar
Dünya

Türkiye'nin operasyon sinyalinin korkusu sardı! 'Şartsız' diyalog çağrısı yaptılar

Türkiye'nin operasyon sinyalinin ardından korkuya kapılan terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçe merkezinde abluka a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay