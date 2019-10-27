  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Dünyayı sarsan olayla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Bu bir dönüm noktasıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DAEŞ Lideri Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bğadadi'nin öldürülmesi dönüm noktasıdır" dedi.

2019-10-27 19:08:00 - 2019-10-27 19:40:31
Dünyayı sarsan olayla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Bu bir dönüm noktasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'deki hesabından DEAŞ terör örgütünün elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz'

Erdoğan, "DEAŞ terör örgütü elebaşının etkisiz hale getirilmesi, teröre karşı müttefiklerimizle ortak yürüttüğümüz mücadelenin önemli bir dönüm noktası olmuştur. Türkiye bundan önce olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadeleye katkı sunmaya devam edecektir. DEAŞ, PKK/YPG ve diğer tüm terör örgütleriyle mücadelede en çok bedel ödeyen ülke olarak, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Teröre karşı müttefiklik ruhuna uygun, kararlı bir mücadele verildiği takdirde tüm insanlığın huzura kavuşacağına gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

0
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23