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Dünya

Dünyayı sarsan iddia: Trump, Çin'den ABD'ye yapılacak uçuşları engelleyecek

Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump yönetiminin, Çin Havayolu şirketlerinin ABD'ye yapacağı uçuşları Haziran ayının ortasından itibaren 'engelleyeceği' iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 17:39:00 -
Dünyayı sarsan iddia: Trump, Çin'den ABD'ye yapılacak uçuşları engelleyecek

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ABD-Çin arasındaki ilişkinlerin zayıflaması ile birlikte, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında 'uçuş' düellosu yaşanıyor.

Beyaz Saray ve ABD Ulaştırma Bakanlığı'nın, Haziran ayının 16'sından itibaren Çin merkezli havayolu şirketlerinin ABD'ye yapacağı uçuşların engelleyeceği öne sürüldü.

ABD cephesinden dünyayı sarsan iddiaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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