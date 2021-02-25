  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dünyayı sarsan haber! Suudi Arabistan'a o ülkeden saldırı düzenlendi
Dünya

Dünyayı sarsan haber! Suudi Arabistan'a o ülkeden saldırı düzenlendi

Amerika Birleşik Devletleri merkezli haber ajansı Associated Press, Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırısının Irak'tan yapıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 19:24:00 -
Dünyayı sarsan haber! Suudi Arabistan'a o ülkeden saldırı düzenlendi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik geçen ay gerçekleştirilen patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) saldırısının Irak'tan yapıldığı öne sürüldü.

ABD merkezli haber ajansı Associated Press'te (AP) yer alan ve Bağdat'taki İran destekli kıdemli bir milis yetkilisi ile bir ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre, 23 Ocak'ta Suudi Kraliyet Sarayını hedef aldığı belirtilen İHA saldırısı Irak içinden gerçekleştirildi.

AP’ye konuşan milis yetkilisi, üç İHA'nın Irak'taki pek bilinmeyen bir İran destekli grup tarafından Irak-Suudi Arabistan sınır bölgelerinden fırlatıldığını ve Kraliyet Kompleksini vurduğunu savundu.

İHA'ların parça parça İran'dan getirildiğini ve Irak'ta monte edildiğini iddia eden milis yetkilisi, saldırıyı üstlenen grupla ilgili daha fazla detay vermedi.

ABD'li yetkili ise Washington yönetiminin söz konusu saldırının Irak içinden yapıldığına inandığını aktardı.

Riyad'da "düşman bir hava unsurunun" imha edildiği duyurulmuştu

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri 23 Ocak'ta, Riyad'a gönderilen düşman bir hava unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan medyasında çıkan bazı haberlerde, koalisyon güçlerinin imha ettiği hava unsurunun Husi milislerin Riyad'a gönderdiği roket olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Husilerin sözcüsü Yahya Seri ise son 24 saat içerisinde Suudi Arabistan'a atıfla "saldırgan ülkelere" herhangi bir saldırıda bulunmadıklarını belirtmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Nihal

ABD nin parmağı vardır yine bir şey satacak bir şey koparacak
  • Yanıtla
Erdoğan Ege'nin adını değiştirdi! Yunan medyası kudurdu
Gündem

Erdoğan Ege'nin adını değiştirdi! Yunan medyası kudurdu

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Ege Denizi için kullanılan ‘Adalar Denizi’ söylemi, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da terc..
Abdullah Ağar, Ermenistan'daki darbe girişiminin arkasındaki ülkeyi açıkladı
Gündem

Abdullah Ağar, Ermenistan'daki darbe girişiminin arkasındaki ülkeyi açıkladı

Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan'da meydana gelen darbe girişimine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Ağar, Erivan'daki..
HDP'li Tuma Çelik hâkim karşısında... Utanmadan bir de mağdur kadını böyle suçladı!
Gündem

HDP'li Tuma Çelik hâkim karşısında... Utanmadan bir de mağdur kadını böyle suçladı!

Eski HDP'li Tuma Çelik, cinsel istismarla yargılandığı davanın mağduru D.K.’yi ‘para kopartmaya çalışmak’la suçladı. D.K., “Para için yapıyo..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay