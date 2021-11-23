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Ekonomi Dünyayı sarsacak kriz habercisi! Çin’deki üretim yüzde 23.3 düştü
Ekonomi

Dünyayı sarsacak kriz habercisi! Çin’deki üretim yüzde 23.3 düştü

Dünyada ekonominin en önemli göstergelerinden olan çelik üretimine ilişkin Çin’den gelen veri, dünyayı bekleyen büyük bir krizin habercisi oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 16:03:00 -
Dünyayı sarsacak kriz habercisi! Çin’deki üretim yüzde 23.3 düştü

 Yeni Akit  Ankara 

Çin’de ortalama günlük ham çelik üretimi, geçen ay 2018 yılından bu yana en düşük seviyeyi gördü. Çin Sanayi ve Bilişim Bakanlığı’ndan (MIIT) açıklanan verilere göre, karbon emisyonunu azaltma ve çelik endüstrisindeki yeşil dönüşümü hızlandırma çabalarıyla, ekim ayında gerçekleştirilen ortalama günlük ham çelik üretimi, 2018 yılından bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Dünyanın en büyük çelik üreticisi!

MIIT verilerine göre, Çin’in ham çelik üretimi geçen ay yıllık bazda yüzde 23,3’lük düşüşle, 71 milyon 580 bin tona, ortalama günlük çelik üretimi de bir önce aya kıyasla yüzde 6,1 düşerek 2 milyon 310 bin tona düştü. Veriler ayrıca, Çin’in ham çelik üretiminin yılın ilk 10 ayında yıllık bazda yüzde 0,7 düşerek, 877 milyon tona ulaştığını gösterdi.

Dünyanın en büyük çelik üreticisi konumundaki Çin, karbon emisyonunu azaltma ve 2060 yılında sıfır emisyona ulaşma hedefi doğrultusunda demir-çelik sektöründe düzenlemeler yapıyor.

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