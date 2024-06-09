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Dünya Dünyayı karıştıran siyonistler birbirine düştü! Netanyahu'ya bir şok daha
Dünya

Dünyayı karıştıran siyonistler birbirine düştü! Netanyahu'ya bir şok daha

Yeniakit Publisher
2024-06-09 22:39:00 -
Dünyayı karıştıran siyonistler birbirine düştü! Netanyahu'ya bir şok daha

Benny Gantz'ın ardından İsrail Savaş Kabinesi üyelerinden eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da hükümetten istifa ettiğini duyurdu.

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Eisenkot, Başbakan Netanyahu’ya istifa mektubunu sundu.

Eisenkot, mektubunda, "Başbakanlığını yaptığınız kabine, savaşın hedeflerine ulaşması için gerekli kararları almadı." ifadesini kullandı.

Netanyahu'ya tepki: Kararlarınız ülkenin çıkarlarına uygun değil!

Bu kararların alınmamasının İsrail’in stratejik durumuna ve ulusal güvenliğine zarar verdiğini vurgulayan Eisenkot, Netanyahu’ya hitaben, "Son dönemde aldığınız kararların ülkenin çıkarlarına uygun olmadığını gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Benny Gantz da istifa etmişti

Eisenkot'tan kısa bir süre önce İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz da Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hâl hükümetinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Netanyahu’nun, İsrail’in "gerçek zafere doğru ilerlemesini" engellediğini savunan Gantz, Netanyahu’nun siyasi mülahazalara dayalı kararlar aldığını belirtmişti.
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