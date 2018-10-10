THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Dünyayı kandıran futbolcu ortadan kayboldu

Kendini İtalyan devi Juventus'un futbolcusu gibi tanıtan Meksikalı Dionicio Farid Rodríguez, Arjantin ve Meksika basınını kandırdı. Meksika takımlarından Pumas, Juventus uyarısıyla Rodríguez'in transferinden vazgeçti.

10 Ekim 2018 Çarşamba 22:38
Dünyayı kandıran futbolcu ortadan kayboldu

Meksikalı Dionicio Farid Rodríguez iki ülkenin basınını kandırarak kendini Juventuslu bir futbolcu gibi tanıttı.

Gazetelerde boy boy haberleri yapılan, imza günleri düzenleyip röportajlar veren Rodriguez herkesi kandırdı.

UqyH4sZU

Gerçeğin ortaya çıkmasıyla 16 bin takipçiye sahip Instagram hesabını kapatıp ortalıktan kaybolan genç Meksikalı, olayların öncesinde herkesi kandırmak için bir plan hazırladı.

DpJwMzrW0AAjjZG

Juventus formasıyla çeşitli mekanlarda boy boy fotoğraf çektiren Rodriguez, bununla da yetinmeyip Juventus'un genç Portekizli futbolcusu Joao Serrao'nun fotoğraflarını photoshop'la değiştirerek kendi fotoğrafıymış gibi gösterdi. Ayrıca bir de montajlanmış video hazırladı.

zNOqEqnK

Dionicio Farid Rodriguez'in sahte kariyeri, Juventus tarafından fark edildi ve onu transfer etmek isteyen Pumas kulübü uyarıldı.

Juventus'un yaptığı araştırma 19 yaşındaki Meksikalı'nın anlattığı ve gösterdiği her şeyin sahte olduğunu ortaya koydu. (CNN Türk)

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 22:38
  1. Dionicio Farid Rodríguez
  2. Pumas
  3. juventus

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güneş varise iyi gelmiyor
    1. Güneş varise iyi gelmiyor
    2. Ders çalışırken konsantre..
    3. Otomobiller kavşakta çarpıştı: 2 kişi..
    4. Mursi'nin oğlu Abdullah'a tahliye kararı
    5. Hangi çamaşır kaç derecede yıkanır?
    6. Bu yöntemle yoğurdunuz istediğiniz..
    7. Osman Müftüoğlu canlı yayında hem..
    8. Ekmeğin küflenmemesi için bunları..
    9. Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
    10. Kan şekerinizin dengelenmesi için çiğ..
    11. Ağrı'da saldırı hazırlığındaki..
    12. İki kupayı müzesine götüren..
    13. Bu belirtiler sizde varsa B12'nizi..
    14. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İdlib..
    15. Bebeklerde vücut direncini artıran..
    16. Bosna Hersek, yaptığı antrenmanla..
    17. Kamyonet tırla çarpıştı: 6 kişi..
    18. Dilipak 'Cehenneme kadar yolunuz var'..
    19. Ali Şen'den çarpıcı Cocu ve Comolli..
    20. Parma, Kasımpaşalı Trezeguet'e talip..
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?