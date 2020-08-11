Dünyayı heyecanlandıran kareler! Rusya'dan ilk fotoğraflar geldi

Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs pandemisi 1 milyona yakın kişinin ölümüne neden oldu.

Koronavirüs aşısı ile ilgili müjdeli haber Rusya’dan geldi. Rus lider Vladimir Putin, koronavirüs aşısının onaylandığını paylaştı. Putin, yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin fotoğrafları da paylaştı.

Aşının isminin ise Rusya tarihi ile ilgili büyük bir öneme sahip olan Sputnik V oldu.

Rusya’nın ardından aşı ile ilgili Türkiye’den de flaş bir adım geldi. TÜBİTAK tarafından yapılan açıklamada, 2021’in Mart ayında koronavirüsa aşısının piyasaya çıkacağı belirtildi.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 5 bin 858 kişi yaşamını yitirdi.