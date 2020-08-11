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Dünya

Dünyayı heyecanlandıran kareler! Rusya'dan ilk fotoğraflar geldi

Dünyada büyük bir yıkıma yol açan koronavirüse karşı aşı geliştirdiklerini duyuran Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den insanoğlunu heyecanlandıran fotoğraflar geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 18:00:00 -
Dünyayı heyecanlandıran kareler! Rusya'dan ilk fotoğraflar geldi

Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs pandemisi 1 milyona yakın kişinin ölümüne neden oldu.

Koronavirüs aşısı ile ilgili müjdeli haber Rusya’dan geldi. Rus lider Vladimir Putin, koronavirüs aşısının onaylandığını paylaştı. Putin, yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin fotoğrafları da paylaştı.

Aşının isminin ise Rusya tarihi ile ilgili büyük bir öneme sahip olan Sputnik V oldu.

Rusya’nın ardından aşı ile ilgili Türkiye’den de flaş bir adım geldi. TÜBİTAK tarafından yapılan açıklamada, 2021’in Mart ayında koronavirüsa aşısının piyasaya çıkacağı belirtildi.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 5 bin 858 kişi yaşamını yitirdi.

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Yorumlar

DERVİŞ

Bekleyin! Gerçek AŞI Türkiye'den geliyor. Aşı ile birlikte başka devalar da var. Bekleyin ve sabredin.
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