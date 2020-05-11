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Dünya

Dünyayı çalkalayan Çin ve DSÖ iddiası! İşte koronavirüste saklanan gerçek

Batılı ülkelerin Dünya Sağlık Örgütü üzerindeki Çin etkisine ilişkin iddiaları artıyor. Der Spiegel’in Alman istihbaratı BND’ye dayandırdığı haberine göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 21 Ocak’ta DSÖ Genel Direktörü’nü arayıp “virüsün kişiden kişiye bulaşması hakkında bilgi vermekten kaçınmasını ve salgın uyarısı yapmasını ertelemesi”ni istedi. Bu da önlemlerin gecikmesine yol açtı. DSÖ iddiayı reddetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 23:26:00 -
Dünyayı çalkalayan Çin ve DSÖ iddiası! İşte koronavirüste saklanan gerçek

Çin hükümetinin, Dünya Sağlık Örgütü'ne koronavirüsün insandan insana bulaştığını açıklamaması için baskı yaptığı iddia edildi. Dünya Sağlık Örgütü konu hakkında açıklama gerçekleştirdi.

Çin hükümeti ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'in istekleri doğrultusunda hareket ettiğini savundu ve yapılacak yardımları kesme kararı aldı.

Çin ile DSÖ arasında karanlık ilişki

DSÖ, para konusunda alınan bu kararın ardından açık bir şekilde Çin'in sözcülüğüne savundu. Yaşanan gelişmelerin ardından Çin, DSÖ'ye 30 milyon dolarlık bağışta bulundu.

Gerilim sürerken Alman İstihbarat Teşkilatı (BND) konuya ilişkin araştırmalar yaptı.

Alman istihbaratı ortaya çıkardı

Alman istihbaratının yaptığı araştırmalara ulaşan Alman haber dergisi Der Spiegel okuyucularına özel bir haber servis etmişti. Haberde, "21 Ocak'ta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaptığı telefon görüşmesinde, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'dan, virüsün kişiden kişiye bulaşması hakkında bilgi vermekten kaçınmasını ve bir salgın uyarısı yapmasını ertelemesini istedi" ifadelerine yer verilmişti.

DSÖ inkar etti

DSÖ ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

“Der Spiegel’in iddiaları asılsız ve gerçek dışıdır. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 21 Ocak’ta hiçbir görüşme yapmamıştır. Bu tür asılsız haberler salgınla mücadele konusunda DSÖ’nün ve dünya genelindeki çalışmaların gündemini değiştirme amacı taşıyor. Ayrıca, Çin hükümeti zaten 20 Ocak’ta corona virüsünün insandan insana bulaştığını açıklamıştı.”

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