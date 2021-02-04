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Dünya Dünyayı bekleyen yeni tehlike! O ülkede OHAL ilan edildi
Dünya

Dünyayı bekleyen yeni tehlike! O ülkede OHAL ilan edildi

Somali, Doğu Afrika bölgesini saran yeni çöl çekirge sürülerinin çiftçilere ciddi zararlar vermesinin ardından olağanüstü hal ilan etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 15:36:00 -
Dünyayı bekleyen yeni tehlike! O ülkede OHAL ilan edildi

Olağanüstü hal kararı, Tarım Bakanlığı yetkilileri, eyalet tarım bakanları ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FOA) yetkilileriyle bir araya gelinmesinin ardından alındı.

Somali devlet televizyonunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Somali Tarım Bakanlığı, ülkedeki çekirge istilası nedeniyle olağanüstü hal ilan etti." ifadesi kullanıldı.

Tarım arazilerine zarar veriyor

Kenya'da da birçok bölgenin, Etiyopya ve Sudan'dan gelen çöl çekirge sürülerinin istilasına uğradığı bildirilmişti. Gıda güvenliğine karşı büyük tehdit oluşturan çekirge sürüleri, geçen yıl, bölgede yüz binlerce hektar tarım arazisine zarar vermişti.

Günde 150 km yol alabiliyorlar

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor. Çekirge sürüleri her gün 150 kilometre yol katedebiliyor.

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