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Dünya Dünyayı ayağa kaldıracak rapor! Yayımlandı
Dünya

Dünyayı ayağa kaldıracak rapor! Yayımlandı

Yapılan yeni bir araştırma, Kuzey Kore'nin nükleer silahlar için ihtiyaç duyduğu tüm uranyumu mevcut tesisi aracılığıyla elde edebileceğini ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 22:20:00 -
Dünyayı ayağa kaldıracak rapor! Yayımlandı

2017'den beri nükleer silah testleri konusunda uluslararası alanda baskı gören ve buna rağmen füze testlerine aralıksız devam eden Kuzey Kore'de bu yıl silah sınıfı plütonyum ürettiğine inanılan bir reaktörü yeniden başlattığına dair haberler çıkmıştı. Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacıların çalışması, Kuzey Kore'nin buradaki üretimi artırdığını ve başka uranyum tesislerine ihtiyacının olmayabileceğini gösterdi.

Arizona merkezli bir madencilik danışmanlık şirketi tarafından Science & Global Security dergisinde geçen ay yayımlanan araştırma "Kuzey Kore'nin bugüne kadar kullandığından çok daha fazla öğütme kapasitesine sahip olduğu açıkça görülüyor" dedi.

"Bu, Kuzey Kore'nin istenirse çok daha büyük miktarlarda öğütülmüş doğal uranyum üretebileceği anlamına geliyor." İfadesinin kullanıldığı raporda Kuzey Kore'nin Yongbyon nükleer reaktöründe büyük bir genişleme inşa ettiğini gösterdiği ve analistlerin silah sınıfı uranyum üretmek için kullanılabileceğini söylediği gibi iddialar yer aldı.

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