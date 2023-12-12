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Dünya Dünyaya 'son dakika' koduyla duyurdular! Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktayı vurdu
Dünya

Dünyaya 'son dakika' koduyla duyurdular! Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktayı vurdu

Yeniakit Publisher
2023-12-12 14:30:00 -
Dünyaya 'son dakika' koduyla duyurdular! Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktayı vurdu

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'deki bir askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail'in sınırdaki askeri noktasına yönelik gerçekleştirdiği saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in El Malikiyye askeri noktasına, "uygun silahlarla" saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre ise İsrail'e ait silahlı insansız hava araçları (SİHA) Beyt Lif ve Ramya beldeleri arasındaki bölgeyi bombaladı.

Ayrıca Kefryatır beldesi semalarında bir füzenin infilak ettiği, düşen şarapnel parçalarının bir araca isabet ettiği kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 100 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.
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Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 24, İsrail'de 5 sivili hayatını kaybetti.

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