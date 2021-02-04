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Dünya Dünyaya servis ettiler! İsrail uçağı vuruldu
Dünya

Dünyaya servis ettiler! İsrail uçağı vuruldu

Güney Lübnan bölgesinde yer alan Zahrani bölgesinde İsrail'e ait bir keşif uçağı vuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 10:21:00 - 2021-02-04 10:23:27
Dünyaya servis ettiler! İsrail uçağı vuruldu

İsrail'in Lübnan hattındaki faaliyetleri devam ederken Arap basınından çarpıcı bir haber dünyaya servis edildi.

RT Arabicin haberine göre, İsrail rejimine ait bir keşif uçağı Güney Lübnan semalarında infilak etti.

Lübnan'da bulunan RT Arabic muhbari tarafından aktarılan bilgiye göre, Zahrani bölgesinde bir patlama sesi duyuldu.

Söz konusu sesin Güney Lübnan taraflarında uçuş gerçekleştiren bir İsrail keşif uçağının patlamasından kaynaklandığı bildirildi.

İsrail Ordusuna mensup bir sözcü ise, "İsrail ordusuna ait uzaktan kumandalı uçak füze ile vurulmadı" açıklaması yaptı.

Bölgeye yakın uzmanlar ise İsrail tarafının açıklamasının doğru olmadığını ve saldırı sonucu uçağın infilak ettiğini bildiriyor.

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