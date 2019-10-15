Dünyaya resmen duyurdular! ABD, kritik bölgeden çekildi
Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon, Münbiç'ten çekildiğini açıkladı.15 Ekim 2019 Salı 15:16
ABD öncülüğündeki koalisyon, Münbiç'ten çekildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, adım adım Münbiç'e giriyor. Münbiç iki koldan kuşatıldı ve bazı köyler de terör unsurlarından temizlendi.
Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terör unsurlarını temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından ABD, Suriye'nin güneyine çekilmişti.
TSK ve SMO Münbiç'e ilerliyor
Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan Suriye Milli Ordusu, adım adım Münbiç'e giriyor.
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