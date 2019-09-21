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Dünyaya örnek olacak haber! Zinayı yasaklamaya hazırlanıyorlar

Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip olan Endonezya'da zinayı yasaklayan kanunun önümüzdeki hafta parlamentodan geçmesi bekleniyor.

21 Eylül 2019 Cumartesi 14:32
Dünyaya örnek olacak haber! Zinayı yasaklamaya hazırlanıyorlar

Endonezya'da evlilik dışı cinsel ilişkiyi yasaklayan yeni kanunun, önümüzdeki hafta parlamentodan geçmesi planlanıyor.

Geçtiğimiz Çarşamba günü taslağı kabul edilen yasayla ilgili Reuters'e konuşan dört milletvekili, Hollanda'nın sömürge döneminden kalma ceza kanunun yerine geçecek olan kanunun, Endonezya'nın bağımsızlığına ve dindarlığına vurgu yaptığını belirtti.

"Endonezya'nın kurucu ideolojisi Allah'a (c.c) iman" 

Euronews'in aktardığına göre Müreffeh Adalet Partisi'nden Nasir Cemil devletin vatandaşlarını Allah'ın emirlerine karşı gelmekten korumak zorunda olduğunu vurguladı. Cemil, Endonezya'nın kurucu ideolojisinin Allah'a (c.c) iman olduğunu vurguladı.

Evlilik dışı karı koca hayatı yaşayan kişilere...

Yeni kanun tasarısına göre evlilik dışı karı koca hayatı yaşayan kişilere 6 aya kadar hapis veya 10 milyon rupiye kadar para cezası verilebilecek. Bu miktar Endonezya'da ortalama bir çalışanın 3 aylık maaşına denk geliyor.

Köy ve mahalle muhtarlarının polise şikayet dilekçesi vermesi ve çiftin ebeveynlerinin ya da çocuklarının itiraz etmemesi halinde yargılama yapılacak. Ayrıca ebeveynler, çocuklar ya da eşler de şikayet dilekçesi verebilecek.

Bir diğer milletvekili Teuku Tevfikulhadi muhtarlara böyle bir yetki verildiğini çünkü zinanın bir kurbanının da toplum olduğunu vurguladı.

Kürtaja cezada yeni yasada

Yasa kanunla, tıbbi bir müdahale ya da tecavüz durumu bulunmaması halinde kürtaj yaptıran kadınlara da 4 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Ayrıca yeni kanun, doğum kontrolünü teşvik eden, gebeliği önleyen ve savunan insanlara da ceza vermeyi içeriyor.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 14:32
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